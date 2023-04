Fit für die Zukunft: Ressourcen schonen mit nachhaltigen und sicheren Metallverpackungen

Henkel Adhesive Technologies präsentiert auf der METPACK vom 2. bis 6. Mai 2023 in Essen sein Portfolio für nachhaltige und sichere Verpackungslösungen. An Stand 1C38 in Halle 1 erhalten Besucher Einblicke in ressourcenschonende und energiesparende Oberflächenbehandlungen, Beschichtungen und Versiegelungen.