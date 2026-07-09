FIT GROUP AG erweitert Produktportfolio deutlich: Neue Essentials und optimierte TUNNELBLICK Koffein-Pouches stärken das Angebot von FIT GROUP NUTRITION



EQS-Media / 09.07.2026 / 11:11 CET/CEST





Mit der erweiterten Essentials-Reihe richtet sich FIT GROUP NUTRITION an Kundinnen und Kunden, die Wert auf klare Inhaltsstoffe, einfache Anwendung und hochwertige Ergänzungen für den Alltag legen. Zum Sortiment gehören unter anderem Omega 3 aus Mikroalgen, Schwarzkümmelöl, Vitamin B Komplex, Vitamin D3+K2, Vitamin C sowie Zink + Kupfer. Die Produkte sind darauf ausgelegt, sich unkompliziert in bestehende Routinen integrieren zu lassen und das bestehende FGN-Portfolio im Bereich gesundheitsorientierter Nahrungsergänzung sinnvoll zu ergänzen.



Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Herkunft, Qualität und Verlässlichkeit: Die Essentials-Produkte stammen aus Deutschland und werden in Deutschland produziert. Damit setzt FIT GROUP NUTRITION auf kurze Wege, transparente Produktionsstandards und ein Qualitätsverständnis, das für viele Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln eine zentrale Rolle spielt.



„Mit der Erweiterung unseres Produktportfolios reagieren wir auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen, alltagstauglichen Supplements und funktionalen Produkten“, erklärt die FIT GROUP AG. „Unser Anspruch ist es, Produkte zu entwickeln, die verständlich, modern und konsequent auf die Bedürfnisse unserer Community ausgerichtet sind. Die Produktion in Deutschland ist für unsere Essentials-Reihe ein wichtiger Vertrauensfaktor.“



Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Weiterentwicklung der TUNNELBLICK-Reihe. Bei TUNNELBLICK handelt es sich um nikotinfreie Koffein-Pouches, die als moderne Alternative zu nikotinhaltigem Snus positioniert sind. Die kleinen Pouches werden diskret im Mund platziert und geben Koffein über einen gewissen Zeitraum ab. Sie eignen sich damit für Situationen, in denen Konsumentinnen und Konsumenten auf eine unkomplizierte Koffeinzufuhr setzen möchten – etwa im Arbeitsalltag, unterwegs, beim Lernen, im Gaming-Kontext oder rund um sportliche Aktivitäten. Die gesamte TUNNELBLICK-Reihe ist zuckerfrei.



Auch bei TUNNELBLICK legt die FIT Group AG Wert auf eine klare Herkunft und spezialisierte Produktion: Die Koffein-Pouches kommen aus Schweden und werden dort produziert. Schweden gilt seit vielen Jahren als ein etablierter Markt für Pouch-Produkte. Diese Herkunft unterstreicht den Anspruch, bei der Entwicklung der TUNNELBLICK-Reihe auf Erfahrung, Produktspezialisierung und verlässliche Herstellungsprozesse zu setzen.



Die TUNNELBLICK-Reihe wurde in Rezeptur, Geschmack und Stärke weiter optimiert. Insgesamt umfasst das Sortiment nun sechs Geschmacksrichtungen. Drei Varianten enthalten jeweils 75 Milligramm Koffein, drei weitere Varianten jeweils 100 Milligramm Koffein. Damit bietet FIT GROUP NUTRITION unterschiedliche Intensitäten für verschiedene Bedürfnisse und Vorlieben.



Mit der optimierten TUNNELBLICK-Reihe greift die FIT Group AG einen wachsenden Trend im Markt für funktionale Produkte auf: Verbraucherinnen und Verbraucher suchen zunehmend nach praktischen, zuckerfreien und nikotinfreien Alternativen zu klassischen Energy-Drinks, Kaffee oder Snus-Produkten. TUNNELBLICK verbindet dabei eine diskrete Anwendung mit klarer Positionierung: Koffein statt Nikotin.



Die Erweiterung des Portfolios unterstreicht den Anspruch der FIT GROUP AG, ihre Marken FIT GROUP NUTRITION und FITGUN konsequent weiterzuentwickeln und neue Produktkategorien im Consumer-Health- und Performance-Segment zu erschließen. Durch die Kombination aus digitaler Reichweite, Community-Nähe und wachsendem Produktangebot sieht sich das Unternehmen gut positioniert, um seine Präsenz im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen.



Über die FIT Group AG

Die FIT GROUP AG bündelt und entwickelt Marken im Bereich Consumer Health, Performance und Regeneration. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe werden unter anderem FIT GROUP NUTRITION, kurz FGN, sowie FITGUN geführt. FGN steht für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel und funktionale Produkte für gesundheitsbewusste, aktive Menschen. FITGUN fokussiert sich auf Produkte im Bereich Regeneration und Performance. Schüttorf, 09.07.2026 – Die FIT GROUP AG baut ihr Produktportfolio weiter aus und setzt damit einen weiteren Schritt in der strategischen Entwicklung ihrer Marke FIT GROUP NUTRITION, kurz FGN. Neben einer neuen Essentials-Reihe mit ausgewählten Nahrungsergänzungsmitteln wurde auch die TUNNELBLICK-Reihe umfassend weiterentwickelt. Damit stärkt die Unternehmensgruppe ihr Angebot in den Bereichen Alltag, Performance, Fokus und bewusste Supplement-Routinen.Mit der erweiterten Essentials-Reihe richtet sich FIT GROUP NUTRITION an Kundinnen und Kunden, die Wert auf klare Inhaltsstoffe, einfache Anwendung und hochwertige Ergänzungen für den Alltag legen. Zum Sortiment gehören unter anderem Omega 3 aus Mikroalgen, Schwarzkümmelöl, Vitamin B Komplex, Vitamin D3+K2, Vitamin C sowie Zink + Kupfer. Die Produkte sind darauf ausgelegt, sich unkompliziert in bestehende Routinen integrieren zu lassen und das bestehende FGN-Portfolio im Bereich gesundheitsorientierter Nahrungsergänzung sinnvoll zu ergänzen.Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Herkunft, Qualität und Verlässlichkeit: Die Essentials-Produkte stammen aus Deutschland und werden in Deutschland produziert. Damit setzt FIT GROUP NUTRITION auf kurze Wege, transparente Produktionsstandards und ein Qualitätsverständnis, das für viele Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf von Nahrungsergänzungsmitteln eine zentrale Rolle spielt.„Mit der Erweiterung unseres Produktportfolios reagieren wir auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen, alltagstauglichen Supplements und funktionalen Produkten“, erklärt die FIT GROUP AG. „Unser Anspruch ist es, Produkte zu entwickeln, die verständlich, modern und konsequent auf die Bedürfnisse unserer Community ausgerichtet sind. Die Produktion in Deutschland ist für unsere Essentials-Reihe ein wichtiger Vertrauensfaktor.“Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Weiterentwicklung der TUNNELBLICK-Reihe. Bei TUNNELBLICK handelt es sich um nikotinfreie Koffein-Pouches, die als moderne Alternative zu nikotinhaltigem Snus positioniert sind. Die kleinen Pouches werden diskret im Mund platziert und geben Koffein über einen gewissen Zeitraum ab. Sie eignen sich damit für Situationen, in denen Konsumentinnen und Konsumenten auf eine unkomplizierte Koffeinzufuhr setzen möchten – etwa im Arbeitsalltag, unterwegs, beim Lernen, im Gaming-Kontext oder rund um sportliche Aktivitäten. Die gesamte TUNNELBLICK-Reihe ist zuckerfrei.Auch bei TUNNELBLICK legt die FIT Group AG Wert auf eine klare Herkunft und spezialisierte Produktion: Die Koffein-Pouches kommen aus Schweden und werden dort produziert. Schweden gilt seit vielen Jahren als ein etablierter Markt für Pouch-Produkte. Diese Herkunft unterstreicht den Anspruch, bei der Entwicklung der TUNNELBLICK-Reihe auf Erfahrung, Produktspezialisierung und verlässliche Herstellungsprozesse zu setzen.Die TUNNELBLICK-Reihe wurde in Rezeptur, Geschmack und Stärke weiter optimiert. Insgesamt umfasst das Sortiment nun sechs Geschmacksrichtungen. Drei Varianten enthalten jeweils 75 Milligramm Koffein, drei weitere Varianten jeweils 100 Milligramm Koffein. Damit bietet FIT GROUP NUTRITION unterschiedliche Intensitäten für verschiedene Bedürfnisse und Vorlieben.Mit der optimierten TUNNELBLICK-Reihe greift die FIT Group AG einen wachsenden Trend im Markt für funktionale Produkte auf: Verbraucherinnen und Verbraucher suchen zunehmend nach praktischen, zuckerfreien und nikotinfreien Alternativen zu klassischen Energy-Drinks, Kaffee oder Snus-Produkten. TUNNELBLICK verbindet dabei eine diskrete Anwendung mit klarer Positionierung: Koffein statt Nikotin.Die Erweiterung des Portfolios unterstreicht den Anspruch der FIT GROUP AG, ihre Marken FIT GROUP NUTRITION und FITGUN konsequent weiterzuentwickeln und neue Produktkategorien im Consumer-Health- und Performance-Segment zu erschließen. Durch die Kombination aus digitaler Reichweite, Community-Nähe und wachsendem Produktangebot sieht sich das Unternehmen gut positioniert, um seine Präsenz im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen.Über die FIT Group AGDie FIT GROUP AG bündelt und entwickelt Marken im Bereich Consumer Health, Performance und Regeneration. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe werden unter anderem FIT GROUP NUTRITION, kurz FGN, sowie FITGUN geführt. FGN steht für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel und funktionale Produkte für gesundheitsbewusste, aktive Menschen. FITGUN fokussiert sich auf Produkte im Bereich Regeneration und Performance.



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Emittent/Herausgeber: FIT GROUP AG

Schlagwort(e): Handel



09.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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