FIT GROUP AG: Gespräche mit MCS Convenience weit fortgeschritten – Vertragsabschluss angestrebt



EQS-Media / 06.10.2026 / 10:18 CET/CEST



FIT GROUP AG: Positive Gespräche mit MCS Convenience eröffnen Perspektiven für den weiteren Vertriebsausbau

Schüttorf, 6. Oktober 2026. Die FIT GROUP AG (ISIN: DE000A426PD9) berichtet über erfreuliche Fortschritte in den Gesprächen mit MCS Convenience über eine mögliche Zusammenarbeit. Die Verhandlungen befinden sich nach Einschätzung des Vorstands in einem fortgeschrittenen Stadium und verlaufen sehr positiv. Mit der angestrebten Kooperation verbindet die Gesellschaft die Chance, ihre Präsenz im deutschen Convenience-Markt auszubauen und zusätzliche Kundengruppen zu erreichen.

Die MCS-Gruppe verfügt über ein breit aufgestelltes Netzwerk regionaler Convenience- und Lebensmittel-Großhandlungen. Nach eigenen Angaben beliefern diese deutschlandweit insgesamt über 11.500 Shopbetreiber und mehr als 3.300 Tankstellen. Zum Kundenkreis zählen Tankstellenshops, Autohöfe und Kioske ebenso wie Verkaufsstellen an Bahnhöfen und Flughäfen. Hinzu kommen unter anderem Smart Stores, Getränkemärkte und Bäckereien. Diese breite Präsenz macht das MCS-Netzwerk aus Sicht der FIT GROUP AG zu einem attraktiven potenziellen Partner für die Weiterentwicklung ihrer Vertriebsaktivitäten.

Eine Zusammenarbeit könnte der FIT GROUP AG zusätzliche Zugänge zu Handelsformaten eröffnen, die Verbraucher in ihrem Alltag und unterwegs erreichen. Aus Sicht des Vorstands bietet die Verbindung des eigenen Produktportfolios mit der Vertriebsstruktur und Marktkenntnis des MCS-Netzwerks interessante Möglichkeiten, die Sichtbarkeit der Marken zu erhöhen und die Verfügbarkeit von Produkten im Convenience-Umfeld weiterzuentwickeln.

Dilxwax Acar, Vorstandsvorsitzender der FIT GROUP AG, erklärt: „MCS ist ein bedeutender Akteur im Convenience-Markt mit einer beeindruckenden Reichweite. Wir freuen uns sehr, dass die Gespräche so positiv verlaufen. Einer möglichen Zusammenarbeit sehen wir mit großer Zuversicht entgegen und freuen uns auf die Chancen, die sich daraus für die weitere Entwicklung unserer Marken ergeben könnten.“

Auf Grundlage des bisherigen Gesprächsverlaufs strebt die FIT GROUP AG einen zeitnahen Vertragsabschluss an. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung ist noch kein entsprechender Vertrag unterzeichnet. Der Abschluss sowie die konkrete Ausgestaltung einer Zusammenarbeit stehen weiterhin unter dem Vorbehalt einer abschließenden Einigung. Einzelheiten zu Produkten, möglichen Listungen und dem zeitlichen Ablauf würden im Rahmen der endgültigen Vereinbarungen festgelegt.

Die genannten Netzwerkzahlen verdeutlichen die bestehende Kundenreichweite der MCS-Gruppe. Sie stellen keine Zusage zur Listung oder Verfügbarkeit von Produkten der FIT GROUP AG bei sämtlichen oder einer bestimmten Anzahl der belieferten Kunden dar. Die tatsächlich erreichbare Zahl an Verkaufsstellen würde von den vertraglichen Regelungen, den jeweiligen Listungsentscheidungen und der operativen Umsetzung abhängen. Eine konkrete Umsatz- oder Ergebnisprognose aus der möglichen Zusammenarbeit ist mit dieser Mitteilung nicht verbunden.

Die FIT GROUP AG mit Sitz in Schüttorf ist im Markt für Gesundheits-, Regenerations- und Ernährungsprodukte tätig. Zum Markenportfolio gehören FITGUN mit Massage- und Regenerationsprodukten sowie FGN (FIT GROUP NUTRITION) mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die Gesellschaft verbindet den Direktvertrieb über eigene Online-Shops mit dem Vertrieb über Handelspartner. Ihre Aktien werden an der Wiener Börse im Segment direct market plus gehandelt. Weitere Informationen sind unter www.fitgroup-ag.com verfügbar.

Die MCS-Gruppe ist ein Zusammenschluss regionaler Convenience- und Lebensmittel-Großhandlungen in Deutschland. Die MCS GmbH in Offenburg koordiniert als Systemzentrale die nationalen und überregionalen Aktivitäten des Netzwerks. Zu ihren Aufgaben zählen Einkauf, Marketing, Vertriebsunterstützung sowie die Entwicklung von Vertriebskonzepten und Dienstleistungen für die angeschlossenen Großhandlungen. Weitere Informationen sind unter www.mcs.eu verfügbar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere zum möglichen Abschluss und zur möglichen Umsetzung einer Kooperation mit MCS Convenience sowie zu daraus entstehenden Vertriebsmöglichkeiten. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des Vorstands und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Dazu zählen insbesondere der Ausgang der Vertragsverhandlungen, die endgültigen Vertragsbedingungen, etwaige Listungsentscheidungen sowie die operative Umsetzung und die Marktnachfrage. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen. Ein Vertragsabschluss und bestimmte wirtschaftliche Ergebnisse werden nicht zugesichert. Gesetzliche Veröffentlichungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt.

Ansprechpartner für Investoren und Medien ist die FIT GROUP AG, Investor Relations, Nordring 61, 48465 Schüttorf, Deutschland, erreichbar per E-Mail unter investorrelations@fitgroup-ag.com.