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04.10.2026 13:08:22

FIT GROUP AG und MediaMarktSaturn gehen in die nächste Phase


EQS-Media / 04.10.2026 / 13:08 CET/CEST

TUNNELBLICK wird nach erfolgreichem Pilotprojekt in weiteren MediaMarkt-Märkten und an XPERION-Standorten eingeführt

Schüttorf, 4. Oktober 2026 – Die FIT GROUP AG erweitert den stationären Vertrieb ihrer Koffein-Pouches TUNNELBLICK. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt in ersten MediaMarkt-Märkten wird die zur Marke FGN gehörende Produktlinie nun in weiteren Häusern sowie an den großflächigen Gaming-Standorten von XPERION eingeführt. Damit setzt die Gesellschaft den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn fort.

Die Einführung knüpft an eine langjährige Geschäftsbeziehung an: Die Massagepistolen der Marke FITGUN sind bereits seit mehreren Jahren zentral bei MediaMarktSaturn gelistet. Mit TUNNELBLICK hat die FIT GROUP AG diese Zusammenarbeit um eine weitere Produktkategorie ergänzt. Über die erste stationäre Platzierung hatte die Gesellschaft am 24. August 2026 berichtet. Der positive Verlauf der anschließenden Pilotphase bildet die Grundlage für die nun anstehende Ausweitung.

Mit den XPERION-Standorten rückt die Ansprache der Gaming-Zielgruppe stärker in den Mittelpunkt. Die auf Gaming und Community-Veranstaltungen ausgerichteten Erlebnisflächen bieten ein Umfeld, in dem die FIT GROUP AG TUNNELBLICK gezielt präsentieren möchte. Gut sichtbare Aufsteller sollen dafür sorgen, dass Besucher die Produkte vor Ort wahrnehmen und direkt im Markt erwerben können.

TUNNELBLICK umfasst koffeinhaltige, nikotin- und tabakfreie Pouches, die in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Koffeinstärken angeboten werden. Die Einführung an weiteren Handelsstandorten ergänzt den bestehenden Online-Vertrieb der Produktlinie und macht das Sortiment für Kunden auch beim Einkauf vor Ort zugänglich.

Dilxwax Acar, Vorstandsvorsitzender der FIT GROUP AG, erklärt: „Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Nach dem Pilotprojekt können wir TUNNELBLICK jetzt in weitere MediaMarkt-Häuser bringen. Besonders freuen wir uns über die Einführung an den großen XPERION-Standorten, die für die Ansprache der Gaming-Zielgruppe eine wichtige Rolle spielen. Mit FITGUN arbeiten wir bereits seit Jahren mit MediaMarktSaturn zusammen. Dass wir diese Zusammenarbeit nun auch mit TUNNELBLICK weiter ausbauen können, bedeutet uns viel.“

Die FIT GROUP AG begleitet den stationären Vertrieb mit ihren Online-Aktivitäten. Dabei macht das Unternehmen gezielt auf die Verfügbarkeit seiner Produkte im Handel aufmerksam. Die digitale Kommunikation soll so auch den Verkauf in den Märkten unterstützen. Produktaufsteller am Point of Sale greifen diese Ansprache vor Ort auf und machen das Angebot für Kunden erkennbar.

„Für uns gehört beides zusammen: Kunden online für unsere Produkte zu gewinnen und im Handel gut sichtbar und erreichbar zu sein“, so Acar weiter. „Wer TUNNELBLICK über unsere Online-Kanäle kennenlernt, soll auch wissen, wo das Produkt vor Ort erhältlich ist. Die bisherigen Erfahrungen bestärken uns darin, diese Verbindung weiter auszubauen und intensiv an der Entwicklung unseres Retail-Geschäfts zu arbeiten.“

Über die FIT GROUP AG

Die FIT GROUP AG mit Sitz in Schüttorf entwickelt und vertreibt Produkte in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Regeneration. Das 2020 von Dilxwax Acar und Diyar Acar gegründete Unternehmen führt die Marken FITGUN und FGN – FIT GROUP NUTRITION. FITGUN umfasst Massagepistolen und weitere Regenerationsprodukte. Unter FGN bündelt die Gesellschaft ihr Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln sowie die Koffein-Pouch-Produktlinie TUNNELBLICK. Der Vertrieb erfolgt über eigene Online-Shops und Handelspartner. Dabei verbindet die FIT GROUP AG die direkte Kundenansprache über digitale Kanäle mit dem Ausbau ihrer Präsenz im stationären Einzelhandel.

Investor Relations

FIT GROUP AG
Nordring 61
48465 Schüttorf
Telefon: +49 1517 4554890
E-Mail: investorrelations@fitgroup-ag.com
Website: www.fitgroup-ag.com
Investor Relations: www.fitgroup-ag.com/



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: FIT GROUP AG
Schlagwort(e): Handel

04.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2409900  04.10.2026 CET/CEST

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