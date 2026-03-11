Fit: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fit hat am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,32 JPY gegenüber 1,15 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,78 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,98 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at