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10.09.2026 06:31:28
Fit stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fit hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 23,96 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fit noch ein Gewinn pro Aktie von -0,830 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,77 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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