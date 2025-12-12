Fit: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fit hat am 09.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 39,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23,61 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,37 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,87 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at