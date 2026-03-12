|
Fitaihi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fitaihi hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 SAR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 26,3 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fitaihi 19,4 Millionen SAR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 SAR. Im Vorjahr waren 0,050 SAR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Fitaihi mit einem Umsatz von insgesamt 58,79 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 42,13 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 39,54 Prozent gesteigert.
