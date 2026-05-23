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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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23.05.2026 08:30:00
Fitbit-App bekommt großes Update auf Version 5.0 und heißt jetzt Google Health
Google verteilt das Update auf Version 5.0: Die Fitbit-App wird zur Google Health App und erhält ein Redesign sowie neue KI-Funktionen auf Gemini-Basis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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