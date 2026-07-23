RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Geschäftsprofil 23.07.2026 11:55:41

Fitch bestätigt BBB+-Rating für RWE - Aktie steigt

Fitch bestätigt BBB+-Rating für RWE - Aktie steigt

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating des Energiekonzerns RWE mit "BBB+" und stabilem Ausblick bestätigt.

Das Rating spiegele das solide Geschäftsprofil von RWE als großer Stromerzeuger in Deutschland wider, mit einem beträchtlichen Engagement in entwickelten Märkten in Westeuropa und den USA, erläuterte Fitch Ratings. Die Bonitätsbewertung berücksichtige zudem die besseren Erträge aus langfristigen Verträgen mit gut absehbarer Cashflow-Entwicklung sowie den sich schrittweise verbessernden Erzeugungsmix.

Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 59,40 Euro.

DJG/brb/kla

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alphabet-Aktie freundlich: Höherer Gewinn für Google-Mutter - Mehr Milliarden für KI
TRATON-Aktie höher: TRATON meldet starkes Auftragsplus und besseres Ergebnis
Porsche-Aktie im Minus: Aufsichtsrat billigt Sparprogramm

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com,rafapress / Shutterstock.com,Andre Laaks, RWE

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten