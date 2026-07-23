RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Geschäftsprofil
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23.07.2026 11:55:41
Fitch bestätigt BBB+-Rating für RWE - Aktie steigt
Das Rating spiegele das solide Geschäftsprofil von RWE als großer Stromerzeuger in Deutschland wider, mit einem beträchtlichen Engagement in entwickelten Märkten in Westeuropa und den USA, erläuterte Fitch Ratings. Die Bonitätsbewertung berücksichtige zudem die besseren Erträge aus langfristigen Verträgen mit gut absehbarer Cashflow-Entwicklung sowie den sich schrittweise verbessernden Erzeugungsmix.
Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 59,40 Euro.
DJG/brb/kla
DOW JONES
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