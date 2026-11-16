Fitch bestätigt Deutschlands Triple-A-Rating mit stabilem Ausblick

DOW JONES--Fitch Ratings hat die Kreditwürdigkeit von Deutschland mit Triple-A bestätigt und einen stabilen Ausblick gegeben. Deutschland könne die fiskalische Expansion bei öffentlichen Investitionen und Verteidigung, die die Staatsverschuldung auf einen anhaltenden Aufwärtspfad bringen werde, dank erheblicher fiskalischer und finanzieller Flexibilität tragen, heißt es in einer Mitteilung von Fitch. Für die mittelfristige fiskalische Konsolidierung und Reformperspektiven bestünden jedoch Risiken durch eine alternden Bevölkerung, schwaches Produktivitätswachstum, sinkende industrielle Wettbewerbsfähigkeit und politische Fragmentierung aus, erklärte die Ratingagentur.

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November 16, 2026 00:43 ET (05:43 GMT)