DHL Group Aktie
WKN DE: A0YF81 / ISIN: US25157Y2028
|Bonität
|
20.07.2026 17:58:41
Fitch bestätigt DHL-Rating: "A-" mit stabilem Ausblick - Aktie im Fokus
Wie die Ratingagentur mitteilte, reflektiert die Bestätigung in erster Linie das ausbalancierte Geschäftsmodell des Konzerns mit Präsenz in diversen Subsektoren des Logistikgeschäfts und die geographisch breite Aufstellung. Zudem hebt Fitch das solide Finanzprofil und die Liquidität hervor.
DJG/mgo/ros
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Bildquelle: AIF
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