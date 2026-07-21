DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Bonität
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21.07.2026 13:33:00
Fitch bestätigt DHL-Rating: "A-" mit stabilem Ausblick - Aktie im Plus
Wie die Ratingagentur mitteilte, reflektiert die Bestätigung in erster Linie das ausbalancierte Geschäftsmodell von DHL mit Präsenz in diversen Subsektoren des Logistikgeschäfts und die geographisch breite Aufstellung. Zudem hebt Fitch das solide Finanzprofil und die Liquidität hervor.
Die DHL-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,89 Prozent höher bei 56,72 Euro.
DJG/mgo/ros
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Bildquelle: AIF
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