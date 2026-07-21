DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Bonität 21.07.2026 13:33:00

Fitch bestätigt DHL-Rating: "A-" mit stabilem Ausblick - Aktie im Plus

Fitch bestätigt DHL-Rating: "A-" mit stabilem Ausblick - Aktie im Plus

Fitch gesteht der Deutschen Post (DHL) weiterhin eine langfristige Bonitätsbewertung bei "A-" bei einem stabilen Ausblick zu.

Wie die Ratingagentur mitteilte, reflektiert die Bestätigung in erster Linie das ausbalancierte Geschäftsmodell von DHL mit Präsenz in diversen Subsektoren des Logistikgeschäfts und die geographisch breite Aufstellung. Zudem hebt Fitch das solide Finanzprofil und die Liquidität hervor.

Die DHL-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,89 Prozent höher bei 56,72 Euro.

DJG/mgo/ros

DOW JONES

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Bildquelle: AIF

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