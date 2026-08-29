|
29.08.2026 09:09:39
Fitch bestätigt Frankreich-Rating mit A+ - Ausblick stabil
DOW JONES--Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsnote für Frankreich mit A+ bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil, wie die Agentur mitteilte. Gestützt werde die Bewertung weiterhin durch die große, diversifizierte Volkswirtschaft mit hohem Einkommensniveau sowie den soliden Bankensektor des Landes. Als wesentliche Belastungsfaktoren nannte Fitch die hohe und weiter steigende Staatsverschuldung sowie die politische Fragmentierung, die nachhaltige Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erschwere.
Die Experten erwarten, dass die Schuldenquote bis 2028 auf 122,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) klettern wird - nach 115,7 Prozent im Jahr 2025. Für das laufende Jahr rechnet die Ratingagentur mit einem Haushaltsdefizit von 5,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), das sich auch 2027 vor dem Hintergrund der anstehenden Präsidentschaftswahl kaum verringern dürfte.
Zugleich bleibt das Wirtschaftswachstum verhalten. Fitch prognostiziert für 2026 ein reales BIP-Wachstum von 0,8 Prozent, gefolgt von jeweils 1,1 Prozent in den Jahren 2027 und 2028. Ein höheres Defizit oder ein weiter starker Schuldenanstieg aufgrund anhaltender politischer Blockaden könnten künftig zu einer negativen Ratingaktion führen, warnte die Agentur.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo
(END) Dow Jones Newswires
August 29, 2026 03:10 ET (07:10 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.