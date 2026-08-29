29.08.2026 09:09:39

Fitch bestätigt Frankreich-Rating mit A+ - Ausblick stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsnote für Frankreich mit A+ bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil, wie die Agentur mitteilte. Gestützt werde die Bewertung weiterhin durch die große, diversifizierte Volkswirtschaft mit hohem Einkommensniveau sowie den soliden Bankensektor des Landes. Als wesentliche Belastungsfaktoren nannte Fitch die hohe und weiter steigende Staatsverschuldung sowie die politische Fragmentierung, die nachhaltige Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erschwere.

Die Experten erwarten, dass die Schuldenquote bis 2028 auf 122,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) klettern wird - nach 115,7 Prozent im Jahr 2025. Für das laufende Jahr rechnet die Ratingagentur mit einem Haushaltsdefizit von 5,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), das sich auch 2027 vor dem Hintergrund der anstehenden Präsidentschaftswahl kaum verringern dürfte.

Zugleich bleibt das Wirtschaftswachstum verhalten. Fitch prognostiziert für 2026 ein reales BIP-Wachstum von 0,8 Prozent, gefolgt von jeweils 1,1 Prozent in den Jahren 2027 und 2028. Ein höheres Defizit oder ein weiter starker Schuldenanstieg aufgrund anhaltender politischer Blockaden könnten künftig zu einer negativen Ratingaktion führen, warnte die Agentur.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2026 03:10 ET (07:10 GMT)

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