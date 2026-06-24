Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
|Rating steht
|
24.06.2026 14:35:00
Fitch bestätigt Investment-Grade-Rating der Lufthansa - Aktie höher
Fitch hat die Bonitätseinstufung für die Lufthansa bestätigt. Die Ratingagentur stuft den MDAX-Konzern weiter mit "BBB-" ein und damit gerade noch mit einem Investmentgrade-Rating. Der Ausblick ist stabil.
Die Lufthansa sei als größte Airline-Gruppe Europas nach Flotte und Umsatz stark positioniert im globalen Luftfahrtgeschäft, so Fitch. Außerdem sei der Konzern führend in den Bereichen Fracht und Wartung, was die zyklische Abhängigkeit teilweise abmildert. Die Auswirkungen der höheren Kraftstoffpreise durch den Iran-Krieg seien begrenzt.
Die Lufthansa-Aktie reagiert auf XETRA mit einem Sprung um 2,85 Prozent auf 9,45 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Kvini / Shutterstock.com,Cray Photo / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|
05.05.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.03.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.02.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)