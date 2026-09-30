Fitch bestätigt Rating der Volkswagen AG mit "A-" - Ausblick bleibt negativ

DOW JONES--Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Volkswagen AG (VW) mit "A-" bestätigt. Der Ausblick ist negativ. Die Bestätigung spiegele die Erwartung wider, dass sich die Rentabilität und die Generierung des freien Cashflows von VW bis etwa 2028 auf ein Niveau erholen werden, das den Rating-Sensitivitäten entspreche, trotz anhaltender Herausforderungen im globalen Automobilsektor, erklärte Fitch. Dies setze die Auswirkungen des Umstrukturierungs- und Kostensenkungsprogramms des Konzerns sowie eine Stabilisierung der europäischen Produktionsvolumina voraus. Das Geschäftsprofil von VW wird laut Fitch weiterhin durch seine Position als weltweit führender Automobilhersteller gestützt, wobei eine starke Bilanz das Rating nach wie vor absichere.

Zum negativen Ausblick erklärte Fitch, dieser spiegle die Ausführungsrisiken wider, die mit dem Umfang und der Komplexität des Umstrukturierungsprogramms verbunden seien, sowie mögliche Einschränkungen in der Unternehmensführung. Eine Herabstufung würde wahrscheinlich erfolgen, wenn die Rentabilität und die FCF-Generierung als strukturell beeinträchtigt und unterhalb der Rating-Sensitivitäten betrachten würden, unter anderem aufgrund eines durch Marktanteilsverluste geschwächten Geschäftsprofils.

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September 30, 2026 11:42 ET (15:42 GMT)