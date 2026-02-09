Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs Aktie
Fitch bestätigt Siemens IDR-Rating mit "A+"
DOW JONES -- Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Ausfallrating (IDR) von Siemens mit "A+" bei einem stabilen Ausblick bestätigt. Die wichtigsten Gründe für die Bestätigung sind für Fitch das starke Geschäftsprofil und die Erholung der Profitabilität. Zudem lobt die Agentur den strategischen Fokus auf Software, denn durch Zukäufe (wie Altair) baue Siemens seine margenstarken Software-Kapazitäten aus. Auch die geplante Entflechtung von Siemens Healthineers passe zur Strategie, sich auf hochprofitable Technologie-Sektoren zu konzentrieren, so Fitch.
Wie Fitch weiter mitteilte, werden die Ratings von Siemens aus kommerziellen Gründen zurückgezogen und künftig keine Ratings oder analytischen Berichte mehr für das Unternehmen bereitgestellt.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 09, 2026 12:25 ET (17:25 GMT)
