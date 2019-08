Fitch erhöht Russland-Rating auf BBB von BBB- - Ausblick stabil

LONDON (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität Russlands am Freitag auf BBB von BBB- angehoben und mit einem stabilen Ausblick versehen. Der politische Rahmen in Russland sei glaubwürdig und konsistent und dürfte für eine verbesserte makroökonomische Stabilität sorgen, so Fitch zur Erklärung. Außerdem rechnen die Bonitätswächter deswegen damit, dass der Einfluss der volatilen Ölpreise auf die Konjunktur nachlassen wird.

Erhöhte Sanktionsrisken für das Land dürften besser aufzufangen sein dank des gestärkten Politik-Mixes, untermauert von einem flexibleren Wechselkurs sowie dem klaren Bestreben, das Inflationsziel einzuhalten und fiskalisch eine behutsame Strategie zu verfolgen. Der robuste Haushalt und das außenwirtschaftliche Gleichgewicht dürften ebenso dazu beitragen.

