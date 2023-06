Fitch lässt US-Rating trotz Schulden-Einigung auf "Watch Negative"

Trotz einer Einigung im Streit um die Schuldenobergrenze rüttelt die Ratingagentur Fitch nicht an ihrer Einschätzung der USA.

Fitch lässt die Bonitätsnote AAA weiterhin auf "Watch Negative". Man wolle die "vollständigen Implikationen der jüngsten Episode einer risikoreichen Politik" berücksichtigen.

Fitch hatte das Rating am 24. Mai mit der Begründung einer zunehmenden politischen Polarisierung auf "Watch Negative" gesetzt. Die Unfähigkeit der US-Politik, mittelfristige fiskalische Herausforderungen anzugehen, die zu größeren Haushaltsdefiziten und einer höheren Verschuldung führen, signalisierten Abwärtsrisiken für die Kreditwürdigkeit, teilte Fitch seinerzeit mit.

Am Freitag teilte die Agentur mit, dass trotz der jüngsten Vereinbarung die andauernden politischen Streitereien und Einigungen in letzter Minute das Vertrauen der Regierung in Sachen Verschuldung und Fiskalpolitik schmälern.

Von Stephen Nakrosis

WASHINGTON (Dow Jones)