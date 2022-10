Fitch senkt Ausblick für Großbritannien auf "negativ"

Bangalore/Berlin (Reuters) - Die Ratingagentur Fitch hat den Ausblick für Großbritannien auf "negativ" von zuvor "stabil" gesenkt.

Damit drohen dem Königreich eine Herabstufung in näherer Zukunft und in der Folge auch teurere Kredite. Die Bewertung der langfristigen Fremdwährungsanleihen bleibe zunächst bei "AA-", teilten die Bonitätswächter am Mittwochabend mit. Das von der neuen Regierung angekündigte Fiskalpakt könnte mittelfristig zu einem deutlichen Anstieg des Haushaltsdefizits führen, hieß es. Der Handlungsspielraum der neuen Premierministerin könnte durch die rückläufige Beliebtheit ihrer Konservativen Partei, den Folgen der Teuerungskrise und andere Faktoren eingeschränkt werden.

(Bericht von Arunima Kumar und Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)