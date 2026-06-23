Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rating-Aufwertung 23.06.2026 17:52:00

Fitch stuft Rating für Deutsche Telekom hoch - Aktie stärker

Fitch stuft Rating für Deutsche Telekom hoch - Aktie stärker

Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Deutschen Telekom von BBB+ auf A- angehoben.

Der IDR-Ausblick ist stabil. Die Hochstufung spiegele das sich verbessernde operative Profil der Deutschen Telekom in den USA, die stärkere Cashflow-Generierung sowie die zunehmende finanzielle Flexibilität wider, unterstützt durch die wachsende Beteiligung an der wichtigen Tochter T-Mobile US. Diese Stärken würden durch eine starke geografische und geschäftliche Diversifizierung in Deutschland, den USA und mehreren europäischen Ländern ergänzt.

T-Mobile US sei ausreichend gereift, um nachhaltig hohe Dividenden zu zahlen und durch umfangreiche Aktienrückkäufe Barmittel an die Aktionäre zurückzugeben. Darüber hinaus prognostiziere die Deutsche Telekom laut ihrer Strategie-Aktualisierung vom Februar bis 2027 einen kumulativen überschüssigen Cashflow von 15 Milliarden Euro, wobei von einem Nettoverschuldungsgrad nahe dem Zielwert von bis zu 2,75x und der Tätigung signifikanter operativer Investitionen ausgegangen werde.

Die Telekom-Aktie schloss im XETRA-Handel 0,54 Prozent höher bei 26,26 Euro.

DJG/ros/cbr

Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Deutsche Telekom-Aktie im Fokus: MagentaTV erzielt neue Bestwerte bei der Fußball-WM
Konzerngeschichte von AT&T: Der Weg zu einem der größten Telekommunikationskonzerne der Welt
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren verdient

Bildquelle: Deutsche Telekom

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten