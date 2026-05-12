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BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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12.05.2026 21:03:14

Fitch Upgrades BBVA’s Long-Term Issuer Rating to A

Fitch Ratings has upgraded BBVA’s long-term issuer default rating by one notch from A- to A. This upgrade is due to a methodological change under which the agency now uses senior preferred debt, instead of senior non-preferred debt, as the reference for this rating.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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