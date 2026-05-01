AA Aktie
WKN DE: A116XA / ISIN: GB00BMSKPJ95
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01.05.2026 02:00:27
Fitch warns US debt burden is ‘far above’ other AA rated nations
All three major rating firms have the US pegged one level below triple-AWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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