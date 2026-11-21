FitLife Brands Aktie
ISIN: US33817P1084
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21.11.2026 19:31:31
FitLife Brands: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 16, 2026, FitLife Brands (NASDAQ:FTLF) announced a 9% year-over-year revenue increase to $25.6 million alongside operational cost cuts. Management continues to navigate soft demand in specialty retail channels and pressure on raw material costs across its nutritional supplement portfolio. Three things management said stand out.
Management deployed cash into inventory to lock in fixed pricing on whey protein and fish oil, aiming to insulate future product margins against raw material cost spikes. Working capital expanded by $3.5 million sequentially, but management expects this inventory investment to yield higher margins when sold.
To improve efficiency and lower its cost structure, leadership completed a workforce restructuring during the third quarter. The initiative reduces ongoing selling, general, and administrative (SG&A) expenses, which could provide the business with clearer margin support.
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