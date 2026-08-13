FitLife Brands Aktie
ISIN: US33817P2074
|
13.08.2026 14:41:31
FitLife Brands Inc. Profit Advances In Q2
(RTTNews) - FitLife Brands Inc. (FTLF.OB) revealed earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $1.95 million, or $0.20 per share. This compares with $1.7 million, or $0.18 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 64.6% to $26.5 million from $16.1 million last year.
FitLife Brands Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.95 Mln. vs. $1.7 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.18 last year. -Revenue: $26.5 Mln vs. $16.1 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FitLife Brands Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu FitLife Brands Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!