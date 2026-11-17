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17.11.2026 06:31:28
FitLife Brands: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
FitLife Brands hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 25,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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