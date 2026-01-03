Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
|
03.01.2026 19:58:00
Fitnessstudios umwerben Generation Z: Sie gehen ins Gymmie, werden skinny, machen daraus eine Show
Von der Muckibude mit Schweißgeruch zum Lifestyle-Treff: Fitnessstudios müssen sich neu erfinden. Die junge Zielgruppe will flexible Verträge und Orte, die auf Instagram gut aussehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!