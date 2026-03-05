Fitzroy Minerals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fitzroy Minerals stellte am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at