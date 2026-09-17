Five Below Aktie
WKN DE: A1JZ18 / ISIN: US33829M1018
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17.09.2026 13:30:02
Five Below CHRO Maureen Gellerman Sells 1,610 Shares for $401,000
Maureen Marie Gellerman, the CHRO of Five Below (NASDAQ:FIVE), executed a direct sale of 1,610 shares of common stock on Sept. 9, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($248.94); post-transaction value based on Sept. 9, 2026, market close ($247.12).
Five Below operates as a prominent specialty discount retailer with a $13 billion market capitalization and TTM revenue of $5.3 billion, positioning it as a significant player in the U.S. consumer discretionary sector. The company's competitive advantage derives from its curated assortment strategy, efficient supply chain operations, and ability to deliver trend-relevant merchandise at accessible price points. Five Below has established itself as a growth-oriented retailer, capitalizing on consumer demand for value-oriented shopping experiences.
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