Five Below Aktie

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WKN DE: A1JZ18 / ISIN: US33829M1018

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17.09.2026 13:30:02

Five Below CHRO Maureen Gellerman Sells 1,610 Shares for $401,000

Maureen Marie Gellerman, the CHRO of Five Below (NASDAQ:FIVE), executed a direct sale of 1,610 shares of common stock on Sept. 9, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($248.94); post-transaction value based on Sept. 9, 2026, market close ($247.12).

Five Below operates as a prominent specialty discount retailer with a $13 billion market capitalization and TTM revenue of $5.3 billion, positioning it as a significant player in the U.S. consumer discretionary sector. The company's competitive advantage derives from its curated assortment strategy, efficient supply chain operations, and ability to deliver trend-relevant merchandise at accessible price points. Five Below has established itself as a growth-oriented retailer, capitalizing on consumer demand for value-oriented shopping experiences.

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