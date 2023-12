Five Below hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Five Below hat am 30.11.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2023 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,260 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 736,4 Millionen USD gegenüber 645,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at