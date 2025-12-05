Five Below informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Five Below lud am 03.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 843,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at