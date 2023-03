Five Below präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Five Below stellte am 16.03.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,07 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,12 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Five Below einen Umsatz von 996,3 Millionen USD eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,06 USD sowie einem Umsatz von 1,11 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,69 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Five Below ein Gewinn pro Aktie von 4,95 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,85 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,08 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,68 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 3,06 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at