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05.06.2026 06:31:29
Five Below präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Five Below äußerte sich am 03.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,29 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Five Below einen Umsatz von 970,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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