Five Below Aktie

Five Below für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JZ18 / ISIN: US33829M1018

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10.06.2026 22:05:00

Five Below Shares Stumble Despite Sales Climbing Over 30%

Five Below (NASDAQ: FIVE) just delivered one of its strongest quarters in years, with same-store sales (SSS) up 23%, fueled by a 19% spike in traffic. Gross margins widened by nearly four percentage points, and earnings per share (EPS) more than doubled year over year.By any measure, it was a blowout quarter that further legitimizes CEO Winnie Park's "social-first" marketing approach. Yet the stock fell roughly 14% following the news and hasn't recovered.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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