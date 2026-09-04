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04.09.2026 06:31:29
Five Below stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Five Below hat am 02.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,26 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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