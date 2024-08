Five Below stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Five Below hat am 28.08.2024 die Bücher zum am 31.07.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Five Below 0,840 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 830,1 Millionen USD – ein Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Five Below 759,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at