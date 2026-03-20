Five Below stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Five Below hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Five Below 3,39 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,27 Prozent auf 1,73 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,76 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Five Below einen Umsatz von 3,88 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at