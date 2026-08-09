Magnite Aktie
WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000
|
09.08.2026 18:08:32
Five Magnite Insiders Sold the Same Day. Here's What to Make of It
David Buonasera, the chief technology officer of Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI), executed a sale of 7,649 shares of common stock on August 6, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($23.46); post-transaction value based on the August 6 market close ($24.32).Magnite is a leading independent platform in the digital advertising technology sector, with a market capitalization of $3.5 billion and TTM revenues of $742.0 million. The company maintains a competitive advantage through its sophisticated, independent marketplace infrastructure that connects a diverse ecosystem of publishers and advertisers globally. With a demonstrated ability to generate substantial net income of $166.9 million TTM, Magnite is positioned as a critical infrastructure provider in the programmatic advertising landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Magnite Inc
|
04.08.26
|Ausblick: Magnite stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Magnite informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Magnite zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Magnite stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Magnite stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Magnite mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Magnite Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Magnite Inc
|21,42
|2,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.