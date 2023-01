Five Point A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Five Point A hat am 20.01.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,150 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 17,0 Millionen USD, gegenüber 182,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 90,67 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,230 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Five Point A ein Ergebnis je Aktie von 0,090 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Five Point A im vergangenen Geschäftsjahr 42,69 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 80,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Five Point A 224,39 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 315,00 Millionen USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at