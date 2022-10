Five Point A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Five Point A hat am 28.10.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Five Point A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 15,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 25,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Five Point A 20,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at