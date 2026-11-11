NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.11.2026 10:57:12
Five reasons show why Nvidia matters - and what’s now at stake
Major funds’ portfolios may be impacted while there are leadership questions to answer if Jensen Huang leavesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16:01
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
16:01
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
15:16
|WDH/ROUNDUP: Nvidia-Chef tritt nach Affären zurück (dpa-AFX)
|
15:14
|ROUNDUP: Nvidia-Chef tritt nach Affären zurück (dpa-AFX)
|
15:02
|Nvidia-Chef geht nach Affäre (dpa-AFX)
|
14:57
|Jensen Huang: Nvidia-Chef tritt nach Spionageaffäre zurück (Spiegel Online)
|
14:51
|Jensen Huang resigns as Nvidia chief executive (Financial Times)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|144,70
|-7,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.