Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
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27.07.2026 22:38:01
Five Star Bancorp Director Larry Allbaugh Buys $4.3 Million in Shares. What Does This Mean for Investors?
Larry Eugene Allbaugh, Director at Five Star Bancorp (NASDAQ:FSBC), reported an indirect purchase of 96,591 shares of common stock for ~$4.3 million in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($44.00); post-transaction value based on July 22, 2026 market close ($48.37).Five Star Bancorp is a regional banking institution with approximately $1 billion in market capitalization and $158.4 million in revenue in 2025, supported by a lean operational footprint of 233 employees. The company has demonstrated strong market performance with a 59% one-year share price appreciation, reflecting investor confidence in its business execution and profitability metrics. As a regional bank, Five Star Bancorp competes through localized relationship banking, specialized lending expertise in its core markets, and a diversified deposit base that supports sustainable net interest margin expansion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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