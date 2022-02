Five Star Bancorp Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Five Star Bancorp Registered veröffentlichte am 31.01.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Five Star Bancorp Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,630 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 23,2 Millionen USD gegenüber 21,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,83 USD gegenüber 2,61 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 84,89 Millionen USD – ein Plus von 16,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Five Star Bancorp Registered 73,10 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,49 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 83,33 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at