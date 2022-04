Five Star Bancorp Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Five Star Bancorp Registered äußerte sich am 26.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,580 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Five Star Bancorp Registered ein EPS von 0,800 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at