Five Star Bancorp Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Five Star Bancorp Registered präsentierte am 30.01.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,630 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,770 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 28,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 6,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,78 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,39 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 110,23 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 2,70 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 117,87 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at