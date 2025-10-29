Five Star Bancorp Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Five Star Bancorp Registered hat am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,520 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 66,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 54,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at