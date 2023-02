Five Star Bancorp Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Five Star Bancorp Registered hat am 31.01.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2022 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,770 USD. Im letzten Jahr hatte Five Star Bancorp Registered einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Five Star Bancorp Registered mit einem Umsatz von insgesamt 30,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,79 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,61 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Five Star Bancorp Registered 2,83 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 110,23 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 84,89 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD sowie einen Umsatz von 109,40 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at