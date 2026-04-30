Five Star Bancorp Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Five Star Bancorp Registered hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Five Star Bancorp Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Five Star Bancorp Registered mit einem Umsatz von insgesamt 69,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at