Five Star Bancorp Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Five Star Bancorp Registered hat sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Five Star Bancorp Registered 0,680 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Five Star Bancorp Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 74,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 62,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at