Five Star Bancorp Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Five Star Bancorp Registered präsentierte am 26.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 67,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,90 USD gegenüber 2,26 USD je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 19,71 Prozent auf 255,47 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 213,40 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at